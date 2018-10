Politie tast in het duister over liquidatiepoging in Heseveld

D66-lei­der Rob Jetten kan cadeau gegeven speelgoed­ro­bot wel waarderen

10:48 NIJMEGEN/DEN HAAG - De nieuwe fractievoorzitter van D66 Rob Jetten is volop in het nieuws. Al is het maar omdat hij in een gesprek met politiek verslaggever van RTL Nieuws Frits Wester drie keer hetzelfde antwoord gaf op verschillende vragen. In de wereld Draait Door kreeg hij al gekscherend de bijnaam Robot Jetten.