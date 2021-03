Politie toont beelden van verdachte vergismoord op Nijmeegse klusjesman in Beuningen

‘Dader Beuningse moord stapte in Winssen over in zwart autootje’

9 juli WINSSEN/ BEUNINGEN - Minstens één van de daders van de moord in Beuningen op de 49-jarige Nijmeegse klusjesman Mehmet heeft maandag uiteindelijk de benen genomen in een kleine zwarte personenauto. De man stapte in Winssen over vanuit het witte busje waarvanuit de aanslag zou zijn gepleegd.