Politie toont foto’s van voortvluchtige overvallers Nijmeegse supermarkt

Nijmeegse superband brengt in scouting­pak­jes ode aan de stad

17:31 NIJMEGEN - De Nijmeegse gelegenheidsgroep 4B2M - bestaande uit bandleden van de Staat en Go Back to the Zoo - heeft daags na hun optreden op het Valkhof Festival nu ook de eerst single mét videoclip gelanceerd: Nijmegen (Have some fun).