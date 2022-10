Politie trekt wapen bij aanhouding in Beek

MET VIDEO Als je klapt voor het halloween­huis van de Aldenhof, komt er een lijk uit een kist: ‘Sommigen zeggen dat we niet wijs zijn’

NIJMEGEN - Iedereen in Aldenhof in Nijmegen weet het: Ruud en José Frieling zijn gek van Halloween. Eind oktober verandert hun Nijmeegse rijtjeswoning in een spookhuis met een tuin vol krijsende heksen en vliegende geesten. Honderden kinderen komen langs voor een trick or treat.

