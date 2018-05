Politie valt Nijmeegs café binnen: zeven mensen aangehouden en drugs aangetroffen

In de uitgaansgelegenheid werden harddrugs aangetroffen. Die zijn in beslag genomen.

Op het moment van de inval waren zo'n twintig mensen in het café aanwezig. Eén van hen, een 55-jarige Nijmegenaar, wordt ervan verdacht drugs te dealen vanuit het café. Hij is aangehouden en er wordt een onderzoek naar hem gestart. Ook is de woning van de man doorzocht. Daarbij is contact geld in beslag genomen.