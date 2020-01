Politie vindt AED’s van Vierdaagse terug bij vrijwilliger die ze in Nijmegen stal

De levensreddende defibrillatoren werden tijdens de Vierdaagse gestolen vanaf de start- en finishlocatie aan de Wedren. Recentelijk kwam bij de politie de tip binnen dat de twee AED’s op social media te koop werden aangeboden. Uit het politieonderzoek dat in samenwerking met de Stichting 4-Daagse volgde bleek een vrijwilliger van de Vierdaagse de AED’s te hebben gestolen. Hij is daarop door de politie aangehouden.

Dief had AED's nog

De vrijwilliger had de AED’s nog in zijn bezit toen hij werd ingerekend. De politie heeft de apparaten maandag teruggegeven aan de organisatie van de Vierdaagse. ,,Het is allereerst natuurlijk flink balen als ze worden gestolen”, reageert Jennifer Bus-Vos, woordvoerder van de Vierdaagse.

,,Het is nu vooral heel fijn dat de AED's weer terug zijn. Het Openbaar Ministerie handelt de zaak nu verder af. De vrijwilliger is bij ons zeker niet meer welkom. Ook gaan we de procedure over het in bruikleen geven van materiaal nog eens tegen het licht houden.”