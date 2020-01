Politie vindt iPhone 10 in ‘het Chinees’ bij drie minderjarige winkeldieven in Nijmegen

Mooiste schilderij van de Nijmeegse burcht Het Valkhof voor het eerst naar Nederland

20:37 NIJMEGEN - Een meesterwerk van schilder Aelbert Cuyp (1620-1691) uit 1658, met daarop duidelijk zichtbaar de Valkhofburcht inclusief donjon, komt in september voor het eerst naar Nederland. Maar ‘Gezicht op het Valkhof’ is niet te zien in het Valkhof Museum van Nijmegen maar in het Dordrechts Museum, in de geboorteplaats van de schilder.