Politie vindt schadeauto en gevluchte bestuurder die aanrijding veroorzaakte in Nijmegen

updateNIJMEGEN - Hij veroorzaakt maandagavond een aanrijding op de hoek Cavaljéweg en Graafseweg in Nijmegen. Met zijn VW Polo rijdt hij een andere auto aan die zwaar beschadigd raakt. In plaats van te stoppen geeft de automobilist gas, rijdt door, draait zijn auto en vlucht in de richting van de Neerbosscheweg en verdwijnt.

Maar een dag later treft de politie de auto door speurwerk aan in Zwanenveld. ,,En de bestuurder krijgt een oproep voor verhoor”, laat een politiewoordvoerder weten. Want een ongeluk veroorzaken en vervolgens de plek van het ongeval verlaten - zonder je erom te bekommeren of er iemand gewond is geraakt - is strafbaar.

Beschadigd

De auto die uit de Cavaljéweg de Graafseweg opreed raakte bij de aanrijding ook beschadigd maar kon kennelijk nog wel rijden. De geraakte auto moest door een bergingsbedrijf worden afgesleept. Een politieagent heeft na de aanrijding een verklaring van de bestuurder van het beschadigde voertuig opgenomen en ook een getuige gehoord die de aanrijding gezien heeft.

Volgens de politiewoordvoerder is het zeker dat de in Zwanenveld aangetroffen wagen bij de aanrijding betrokken was. ,,Niet alleen aan de schade aan het voertuig konden collega's dat vaststellen maar ook aan de hand van andere feiten.”

De eigenaar van de auto is niet opgepakt maar hij krijgt een uitnodiging om op het bureau verhoord te worden over het ongeluk. Dan moet blijken waarom de bestuurder er na de aanrijding vandoor ging.

Wegrijden van een plaats van een verkeersongeval is dus strafbaar. Als iemand een ongeluk veroorzaakt heeft en van de schrik is doorgereden, is er volgens de wet nog niet veel aan de hand als de veroorzaker zich meldt binnen 12 uur. Dat was bij deze aanrijding niet aan de hand.