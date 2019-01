Politie vindt vaten met chemicaliën om drugs te maken in bedrijfspand Nijmegen

Schokkend of in stijl van het 13e eeuwse epos; over­schreed dispuut Reinaert een grens in de ontgroe­ning?

7:52 NIJMEGEN - Bijzonder: de ontgroeningsrituelen van een Nijmeegs studentendispuut liggen op straat. Met opdrachten over rijden met aangereden Stints en filmen in de meisjeskleedkamer van een zwembad. Schokkend? ,,Het is satire.”