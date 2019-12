Politie: vrouwelijke dader betrokken bij overval op Nijmeegse supermarkt

Iets na achten in de ochtend, kort nadat de winkel in de Nijmeegse wijk Neerbosch-Oost is geopend, lopen de twee overvallers met bedekte kledij de winkel binnen. Een van hen bedreigt het winkelpersoneel met een vuurwapen. Volgens de politie heeft het er alle schijn van dat de verdachte een vrouw is.



En dat is opvallend: winkelovervallen worden bijna altijd door mannen gepleegd. De andere dader, die volledig in het zwart is en een muts draagt, is wel een man.