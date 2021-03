Politie waarschuwt bezoekers Kronenburgerpark: controle op groepsvorming en alcoholgebruik

Molukkers in Hatert zijn ervan overtuigd: ‘Zonder Molukse wijk raken we elkaar kwijt’

30 maart NIJMEGEN - De Molukse wijk in Hatert is het hart van de Molukse gemeenschap in Nijmegen en ook daarbuiten. Hier komen ze bij elkaar voor feestdagen en familiegebeurtenissen. ,,Voor ons is de wijk een monument. Een eerbetoon aan onze ouders en grootouders. Zij kwamen hier onvrijwillig maar vonden de kracht om in Nederland een nieuw leven te beginnen.”