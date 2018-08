Politie waarschuwt Nijmeegse studenten voor 'vluggertje' na inbraakgolf

Onderzoek Radboudumc: Olympisch sporthart wordt iets groter

9:09 NIJMEGEN - Sporten is op zich goed voor het hart, maar geldt dat ook voor extreem veel en intensief sporten? Het antwoord op die vraag hebben twee onderzoekers van het Radboudumc nog niet gevonden. Wél hebben ze ontdekt dat het hart van sporters die acht jaar achtereen aan de Olympische Spelen meededen, iets is gegroeid. En dat er in die periode geen verslechtering van hun hartfunctie is opgetreden.