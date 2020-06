Politie zet acht voertuigen in bij actie voor Nijmeegs café: ‘Laat je handen zien’

Alleen in Nijmegen nieuw corona­slacht­of­fer, ‘Hemelvaart-ef­fect’ blijft uit

14:59 NIJMEGEN - In Nijmegen is afgelopen week opnieuw iemand overleden aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus. Het is het enige sterfgeval in de regio. Er zijn in Nijmegen en omgeving geen nieuwe ziekenhuisopnames bijgekomen in de regionale ziekenhuizen.