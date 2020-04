Politie ziet jongeman zwemmen in ‘levensgevaarlijke’ Waal: ‘Hij kon z'n hoofd net boven water houden’

22 pokerende kroegbezoe­kers op de bon geslingerd voor overtreden noodveror­de­ning

11:43 NIJMEGEN - De politie heeft deze week 22 cafébezoekers op de bon geslingerd die samen aan het pokeren waren in een kroeg in de Klimopstraat in Nijmegen. De wijkagent had tips gekregen over nachtelijke activiteiten in het café.