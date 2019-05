Politie zoekt naar persoon die schoten heeft gelost in Nijmegen

Column ’t Plein: Groene flats

17:10 Wethouder Noël Vergunst droomt van een wolkenkrabber van zo’n 110 meter hoog nabij de Hezelpoort. Het is geen nieuw idee. Al in de jaren 90 van de vorige eeuw maakte de Franse architect Ciriani voor deze plek tegenover de Waalhaven een plan voor een woontoren met zo’n dertig verdiepingen. Het belandde in de prullenbak.