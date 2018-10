Politiebureaus Gelderland-Zuid in weekend op slot: ‘Onbegrijpelijke noodgreep’

Volgens Nieuwerth houdt de weekendsluiting in Nijmegen verband met een proef om te kijken ‘hoe de politie het publiek beter kan bedienen’. Gerrit van de Kamp, voorzitter van de politiebond ACP, is er echter van overtuigd dat capaciteitsgebrek een doorslaggevende rol speelt.



,,Onbegrijpelijk. De bezetting is gewoon te mager. Dit is een noodgreep die je niet kunt uitleggen’’, aldus Van de Kamp. ,,Dat er zelfs in zo'n grote stad als Nijmegen in het weekend niet één bureau open is. Wij weten uit ervaring dat mensen juist in het weekend nogal eens aanlopen bij zo'n bureau, omdat er wat is gebeurd - en dan zit de deur dicht. Dat is niet hoe wij de politie voor ons zien.’’