Politiebus in brand gestoken in Nijmegen

Kattenlief­heb­bers likken hun snorharen af bij Cat VideoFest

9 augustus NIJMEGEN – Liefhebbers van kattenfilmpjes, zo’n zestig in totaal, verzamelden zich afgelopen zaterdag bij filmhuis LUX om Wereld Kattendag te vieren. In een heerlijk koele filmzaal was voor het tweede jaar op rij een compilatie te zien van amateurfilmpjes te zien met poezen in de hoofdrol.