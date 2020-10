Politiechef: totaalverbod vuurwerk is nóg beter dan alleen landelijk verbod vuurpijlen en knalvuurwerk

‘Steekpar­tij’ in Kronenbur­ger­park: veel blijft onduide­lijk, verdachte droeg keukenmes bij zich

10 oktober NIJMEGEN - Een 30-jarige Nijmegenaar is vrijdagavond door de politie aangehouden in het Kronenburgerpark in Nijmegen. Hij was licht gewond geraakt bij een ruzie. Bij fouilleren bleek hij een keukenmes bij zich te hebben.