Politiehelikopter zoekt naar persoon te water, 'drenkeling' staat erbij te kijken

Tientallen klachten over besneeuwde straten in Nijmegen, Dar zet zwaar materieel in

9 februari NIJMEGEN - De gladheidsbestrijders van Dar zetten in Nijmegen vier shovels in om ijsplaten van wegen te verwijderen. Die zijn ontstaan omdat het niet lukte de wegen tijdig sneeuwvrij te maken. Doordat er verkeer overheen is gereden, is sneeuw veranderd in ijs. Ondertussen regent het klachten van boze Nijmegenaren.