Politiek in de bres voor viskraam: ‘Zoals ik bij de nuilers hoor, hoort de familie Graat onder de Stevenskerk te staan’

Groot deel selectie Vocasa in quarantai­ne na coronage­val; streep door duel met Orion

13:04 NIJMEGEN – Een groot deel van de spelersgroep van de Nijmeegse volleybalclub Vocasa zit in quarantaine door een coronageval binnen de selectie. De ploeg heeft nog maar vijf spelers over. Daardoor is de eredivisiewedstrijd van zaterdag in Doetinchem tegen Orion uitgesteld.