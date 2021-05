Politiek verbijsterd over mobiele shishalounge op Waalkade, Bruls deelt zorgen overlast

Die fracties zijn naar eigen zeggen verbijsterd over de shishalounge in een vrachtwagen die afgelopen weekend was opgetuigd ter hoogte van het Labyrinth. Het is sowieso al een tijd onrustig in die hoek van de kade, constateren de partijen. Jongeren, veelal van buiten de stad, komen in auto’s samen op de parkeervakken, zorgen voor overlast en intimideren soms buurtbewoners.