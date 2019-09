Politieke partijen willen milieuzone in Nijmegen weren: ‘Een veel te zware ingreep’

De twee partijen willen dat de komst van een milieuzone wordt geschrapt uit een totaalpakket van plannen over de toekomst van vervoer in Nijmegen, de zogenaamde mobiliteitsvisie.



In Nederland zijn inmiddels dertien steden met een milieuzone, waaronder Arnhem. De rijksoverheid probeert de wildgroei inmiddels enigszins te reguleren.



Vanaf volgend jaar kunnen gemeenten kiezen tussen twee soorten milieuzones: in de ene worden dieselauto’s van voor 2006 geweerd, in de ander die van voor 2001. Nijmegen wil dus opteren voor die eerste variant.



Een eventueel verbod zou in ieder geval gelden voor het gebied binnen de ringwegen. Dus niet alleen de binnenstad, ook in de wijken zou de oude diesel uit het straatbeeld moeten verdwijnen.