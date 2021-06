Politieruiters doen aangifte van geweld en dierenmishandeling na rellen NEC-Roda JC

Dakloze tekenaar Erik bont en blauw geslagen in Nijmeegs park: ‘Het ging ze om 50 euro’

23 juni NIJMEGEN - ,,Wat heb ik misdaan? Ik dacht dat ik helemaal geen vijanden had.” De dakloze tekenaar Erik de Winkel (55) is zwaar ontdaan over wat hem vorige week is overkomen: hij had nét twee zelfgemaakte tekeningen verkocht, waarna hij in het Kronenburgerpark flink werd toegetakeld.