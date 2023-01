Poll: 1,1 miljoen voor ‘symboolbrug’: zonde van het geld óf de prijs die we moeten betalen voor inclusie?

Verbazing in Overasselt: wat doen die camera’s opeens langs de weg?

OVERASSELT - Het is een vraag die sinds dinsdagmorgen door Overasselt gonst: wie of wat zit er achter de camera’s die plotseling langs de doorgaande weg door het dorp hangen? Wordt er eindelijk wat gedaan tegen de hardrijders, of wil de politie of een andere instantie het dorp om een andere reden in de gaten houden?

14:52