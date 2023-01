Poll: Is 1,1 miljoen te veel geld om brug ‘inclusieproof’ te maken óf kent toegankelijkheid geen prijs?

Wel een brug; niet een brug. Wel toegankelijk met rolstoel, rollator of kinderwagen; niét toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn. De mogelijke aanleg van een loopbrug over de Waalhaven zorgt al anderhalf jaar voor discussie in Nijmegen.

Poll Moet er een loopbrug over de Waalhaven komen? Ja, mét liftbaan, voor 3,7 miljoen

Ja, zonder liftbaan, voor 2,6 miljoen

Nee Moet er een loopbrug over de Waalhaven komen? Ja, mét liftbaan, voor 3,7 miljoen (25%)

Ja, zonder liftbaan, voor 2,6 miljoen (28%)

Nee (46%)

De nieuwe oversteek moet een verbinding vormen tussen stadscentrum en de nieuwbouw van het Waalfront. Áls de brug er ligt ontstaat een grote wandelronde die via Waalbrug, Waalkade, Oversteek en stadseiland constant langs de rivierboorden voert. Áls ja. Want de vraag is, komt die brug er wel? En voor wie?

Toch een brug voor iedereen

Lang leek het erop dat de stad een basic-brug zou krijgen. Mét trappen. Zonder toegang voor mensen met een beperking. Een ‘inclusieproof concept’ was onhaalbaar, zo klonk het. Maar afgelopen week diende zich toch een compromis aan. Er ligt nu een plan voor een brug voor iedereen. Maar dat kost wel wat. Een brug met speciale liftbaan is 1,1 miljoen duurder dan zonder.

Te veel geld? Kent toegankelijkheid geen prijs? Of dat de brug er helemaal niet moet komen? Daarover zijn Nijmeegse politici vooralsnog verdeeld. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad of en zo ja op welke manier er een brug over de Waalhaven komt.

Volledig scherm De brug gezien vanaf het terras van restaurant Bankoh. © Gemeente Nijmegen

