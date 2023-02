Poll laat geen twijfel: masker moet op Veur Lent blijven

Drie verdachten achter drugslabs nog zeker anderhalve maand in de cel

MILLINGEN - De twee mannen die begin deze maand werden aangehouden bij de ontdekking van een drugslab in een schuur in Millingen blijven nog zeker negentig dagen in voorarrest. Ook de 54-jarige man uit Overasselt die een dag eerder bij een vergelijkbare zaak werd ingerekend bij zijn woning zit nog zeker anderhalve maand in de cel.