Pools drietal verblijft uit pure wanhoop al een maand in 'Hotel Waalstrand'

Terrein voor evenemen­ten eerste stap naar nieuwe Honig

8 augustus NIJMEGEN - Nijmegen krijgt dit jaar een nieuw evenemententerrein aan de Waal. Het is de eerste ontwikkeling van NYMA: het industrieel gebied dat bestemd is voor cultuur, horeca, sport en creatieve of ambachtelijke ondernemers. De transformatie van fabriekscomplex naar creatief kwartier zal jaren in beslag nemen.