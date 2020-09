Poort school Lent grenst aan snelfietspad: ‘Kindjes zien mama en steken zo over’

In afwachting van nieuwbouw is De Verbinding al een aantal jaren gevestigd in noodlokalen aan de Barbarastraat. Dat de school aan een kant grenst aan het snelfietspad tussen Arnhem en Nijmegen, was in de beginjaren nooit een probleem. Maar nu de school is gegroeid van 16 naar 119 kinderen, zijn er bijna dagelijks gevaarlijke situaties.



Om de overlast tijdens het halen en brengen voor de omwonenden in te dammen, wordt naast de toegang aan de Barbarastraat gebruikgemaakt van een tweede poort die direct grenst aan het drukke fietspad. Daar ligt tussen het beschermende schoolhek en de voorbij sjezende tweewielers een voetpad van slechts enkele tegels breed.



Een kijkje tijdens spitsuur leert dat het pad normaal al veel te smal is om alle kinderen tussen 8.15 en 8.30 uur naar binnen of buiten te loodsen, maar in coronatijd voldoet het al helemaal niet.