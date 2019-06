Poplegende Graham Nash geeft concert in Stevenskerk in Nijmegen

NIJMEGEN - De Britse poplegende Graham Nash geeft op vrijdag 26 juli, een week na de Vierdaagse, een concert in de Nijmeegse St. Stevenskerk. Nash begon zijn langjarige carrière bij de Britse beatband The Hollies, die hij mede oprichtte. In de jaren zestig scoorde de groep de ene naar de andere hit.

Graham Nash maakte pas echt naam toen hij toetrad tot de supergroep Crosby, Stills, Nash en Young. Een van de eerste concerten van het sterrenkwartet David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash en Neil Young was op het historische Woodstock-festival in 1969.



Voor hun legendarische debuutalbum Déja Vu schreef Nash de klassiekers Teach your children en Our House. Dat laatste nummer gaat over zijn veelbesproken liefdesrelatie met Joni Mitchell. Verder componeerde hij de hippie-hit Marrakesh Express. Nash scoorde slechts één solo-hit: Chicago in 1971.

Ook werk van album uit 2016

In 2016 kwam er voor het eerst sinds lang weer een nieuw album van hem uit. Werken van dit This path tonight zal de Britse zanger/gitarist ook in Nijmegen spelen. Het concert in de Stevenskerk is een van de twee in Nederland. Een dag eerder speelt hij ook al in het Haagse Zuiderparktheater.

Nash werd op 2 februari 1942 geboren in Blackpool. Hij is dus inmiddels 77 jaar. Zijn oude strijdmakker Neil Young komt dezelfde maand naar Nederland en verzorgt op 10 juli een optreden in de Amsterdamse Ziggodome.