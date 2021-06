Poppodium Doornroosje belooft Nijmegen muzikale zomer: 30 concertavonden én een alternatief Valkhof Festival

Onder de noemer Roosje Live in het Park zijn er in juli en augustus bijna elke avond voor 250 bezoekers concerten in het Openluchttheater De Goffert te zien. Grote artiesten als Fresku, Suzan en Freek en Frank Boeijen staan op het programma, maar ook lokale en kleinere acts als Waltzburg en zangeres Linde Schöne zijn geboekt.

Ook weer Valkhof Festival

Ondanks dat de Vierdaagse opnieuw ontbreekt, hoeven Nijmegenaren het Valkhof Festival dit jaar ook niet te missen. Het muziekfeest wordt wel anders vormgegeven: in plaats van een groot podium in het Valkhofpark worden er van 17 tot en met 23 juli elke dag op verschillende plekken in de stad muzikale optredens gegeven. Locaties als Doornroosje, de Stevenskerk en culturele broedplaats Hubert worden daarbij aangedaan. De optredens variëren van pianist Niklas Paschburg in de kerk tot dansen en springen bij dj Coco María.

„Ondanks dat het anders wordt, gaan we wel echt zorgen voor een festivalgevoel”, stelt programmeur Jonatan Brand van Doornroosje. „Elke dag zijn er meerdere artiesten te zien op verschillende podiums en kun je genieten van muziek en een biertje in de zon. Het wordt echt tof.”

Unieke zomer

Volgens Brand wacht Nijmegen een mooie muziekzomer. „Het is lang genoeg stil geweest. Hoewel we vorig jaar ook wat concerten in het Openluchttheater gaven, worden de komende maanden echt uniek. Nog niet eerder organiseerden we zoveel optredens op zoveel locaties in de stad. Wij hebben er zin in, de artiesten hebben er zin in, en Nijmegen volgens mij ook.”

Bij alle evenementen blijft voor nu de 1,5 meter-regel van kracht. „Het is jammer, maar het positieve is dat we het goed kunnen vormgeven en we geen verdere strengere maatregelen meer verwachten. Naar ons idee kunnen de regels de komende maanden alleen maar mee gaan vallen. We verhouden ons in ieder geval tot de situatie zoals die op dat moment is, dus mocht er versoepelt worden, dan gaan we daar in mee.”

Voor alle evenementen moet een kaartje worden gekocht. Dat kan via de website van Doornroosje.