Populaire sneakerzaak Skechers komt naar Nijmegen

Roofvogels toch te zien op Gebroeders van Limburgfes­ti­val: 'Maar niet aaien'

1 augustus GRAVE/NIJMEGEN - Roofvogels van het Graafse bedrijf FeNics zijn later deze maand toch te zien op het Gebroeders van Limburgfestival in Nijmegen, ondanks de kritiek daarop vorig jaar. Wel neemt de organisatie maatregelen: de vogels aaien of op de schouder nemen mag niet meer en ze komen alleen in de schaduw.