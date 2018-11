Populairste harde schijven zijn lek: ‘Je moet de fabrikant vertrouwen en dat is een groot probleem’

Sjors lag levenloos in de Maas, maar waar zijn auto is blijft een raadsel

6:44 NIFTRIK/RAVENSTEIN - Sjors lag levenloos in de Maas bij Appeltern, maar waar is zijn auto gebleven? Zijn familie zoekt op alle mogelijke manieren - vooral in de omgeving van Wijchen - in de hoop helderheid in het drama van de 22-jarige te krijgen.