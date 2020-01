Post van Ajax-fans houdt doodzieke Jopie uit Nijmegen op de been: ‘Misschien wel beter dan medicijnen’

Er is nieuwe natuur ontstaan dankzij hoogwater, ‘en daar zijn we van gaan houden’

16:56 Bijna overal in Nederland is de natuur achteruit gegaan, behalve in het rivierengebied. Daar gingen maatregelen tegen hoogwater en natuurontwikkeling hand in hand. Toch zijn ook daar bedreigingen en valt er best nog wat te verbeteren.