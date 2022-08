PostNL baalt van Nijmeegse posters met logo en schunnige tekst: ‘niet grappig’

NIJMEGEN - Niet grappig, zegt PostNL over twee ogenschijnlijke advertenties met een nogal opmerkelijke tekst die zaterdag te zien waren in Nijmegen. De postbezorger laat de posters verwijderen en stelt een onderzoek in.

Zowel op de Daalseweg als bij de Oranjesingel en het Keizer Traianusplein was een poster te zien met daarop het bedrijfslogo van PostNL. Daarboven stond, in een lettertype dat doet denken aan verkiezingsposters van de VVD, een tekst die suggereert dat de kijker maar aan één ding denkt in het leven.

,,Heel erg ongewenst”, zegt een woordvoerder van PostNL zaterdag. ,,We kregen vandaag onder meer melding van een bewoner van de Daalseweg die vanzelfsprekend niet blij was met zo’n schunnige tekst voor zijn deur.”



PostNL heeft daarop contact gezocht met het bedrijf dat de advertentieruimte in de abri’s verhuurt, en verzocht om de posters te verwijderen. ,,We onderzoeken nog of we kunnen achterhalen wie hier achter zit, en of we eventuele vervolgstappen kunnen ondernemen.”

‘Nu doorplakken’

Wat mogelijk de achterliggende gedachte is van de actie is, is niet duidelijk. ,,Dat is een heel goeie vraag. Degene die het gedaan heeft vindt het misschien heel erg grappig, maar wij kunnen er niet om lachen.”



Eerder werd in Nijmegen het CDA belachelijk gemaakt toen een verkiezingsposter opdook met daarop een penis op de positie van lijsttrekker Wopke Hoekstra en de verbasterde CDA-slogan ‘nu doorplakken’. Die actie werd toen in verband gebracht met de Nijmeegse dildoplakker, een persoon die dildo's op brievenbussen plakte. Ook op de CDA-poster stond overigens het logo van PostNL.

