Prachtige oude stad Nijmegen komt tot leven op YouTube

Een tocht over de Waalkade in 1860 of een rondje om Belvédère in 1806. Een kijkje in de statige stationshal van Nijmegen vóór het bombardement in februari 1944.



Of een wandeling door de tuinen van kasteel Bat-Ouwe-Zate (‘Kasteel van Hallo’, in de volksmond) dat in 1859 verrees en een kleine honderd jaar stond op de grond waar tegenwoordig De Lindenberg huist.



Het YouTube-kanaal van Kees Moerbeek is een ware droomvlucht door het verleden van de stad. De Nijmegenaar (65) is kunstenaar en bekend van pop-upboeken. Hij maakte in 2018 een aantal prachtige boeken over het betoverende Nijmegen van voor de oorlog.