Preventief fouilleren in Nijmegen: dé oplossing tegen messenbezit of zorgt het voor etnisch profileren?

Buurt in Nijmegen boos, auto’s moeten straks via veel te drukke straat hun wijk in komen: ‘Dit is vals’

NIJMEGEN - Bewoners in Nijmegen-Noord zijn boos op de gemeente: Nijmegen gaat autoverkeer naar nieuwbouwwijk Park Waaijenstein tóch omleiden via de krappe Volsellastraat. Dat is tegen de wens van de buurt en een vorig jaar aangenomen voorstel van de gemeenteraad in.

13 december