Prijs voor eten sterkst gestegen in 10 jaar: boer profiteert niet, overheid wel

Run op afvalzak­ken voor plastic in supermark­ten: ‘Nu kan het nog gratis’

7:00 NIJMEGEN - Tienduizenden zakken in een paar dagen tijd: op de gratis zakken voor plastic afval is in Nijmegen een ware run ontstaan. Supermarkten laten weten dat er de afgelopen dagen bij elkaar meer zakken dan ooit zijn uitgedeeld.