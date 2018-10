'Prijsvechter TK Maxx naar V&D-pand Grote Markt'

De afgelopen drie jaar opende TK Maxx tien vestigingen in Nederland, met name in de Randstad. Afgelopen week was Almere nog aan de beurt en 1 november gaan de deuren open van een nieuwe vestiging in Zoetermeer. En daarmee is de expansiedrift voorlopig nog niet gestuit: een woordvoerster van het Europese hoofdkantoor in Engeland liet onlangs weten dat de ambitie is om nog eens tien winkels van TK Maxx in Nederland te openen.



In Gelderland is op dit moment nog geen filiaal. Of een vestiging in Nijmegen daar binnenkort verandering in brengt, wil de communicatieafdeling van het Britse hoofdkantoor niet bevestigen. ,,Maar ontkennen doen wij het zeker ook niet.’’