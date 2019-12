Prijswinnende Radboud-docent Daniel Blanco houdt studenten bij de les met Bond en Bach

Stijging aantal fietsers in Nijmegen ‘spectacu­lair’; aanpak knelpunten noodzake­lijk

21 december NIJMEGEN - Het wordt steeds drukker op het fietspad in Nijmegen. Uit de jongste metingen van de gemeente, blijkt dat het aantal fietsers in de stad in een jaar tijd met wel 21,6 procent is gestegen. Wethouder Harriët Tiemens (GroenLinks) is blij met de ‘spectaculaire groei’. ,,Al zijn we er nog lang niet.’’