Primeur: ‘Oude wijk’ Nijmegen een van eersten met eigen warmtenet

Het leven gaat door, dus worden er prachtige baby's geboren in de crisistijd

16:06 Geen bezoek als de kraamhulp er is. Opa's en oma's die hun knuffelreflexen moeten onderdrukken en geen kraamvisite maar raamvisite, die zelf een beschuitje pakt van het bordje bij de voordeur. Het is even niet anders. Hoe gek of anders is het om in deze tijd ouders te worden?