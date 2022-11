Primeur: transgender krijgt nieuw paspoort vergoed in Nijmegen

Een ‘m’ of ‘v’ volstaat niet voor Storm (36), dus is de rechter aan zet: ‘Niemand hoeft mijn geslacht te bepalen’

Storm Vogel (36) wil een ‘x’ in het paspoort, zonder een deskundigenverklaring nodig te hebben. Vandaag bogen de rechters in Zwolle zich in een gesloten zitting over die vraag. ,,Het gaat om erkenning, de overheid moet dat gaan toegeven.”

31 januari