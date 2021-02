Prins zonder carnaval: ‘Rosenmontag? Rotte maondag! Het is leeg zo zonder het feest’

Energie besparen in je huis? Nijmegen heeft 1,6 miljoen euro om zijn bewoners daarbij te helpen

12 februari NIJMEGEN - Inwoners van Nijmegen krijgen hulp om hun energierekening omlaag te brengen in de vorm van vakkundig advies en korting op bijvoorbeeld zonnepanelen of isolatie. De gemeente heeft dit jaar hiervoor 1,6 miljoen euro gekregen van het rijk. Deze hulp is populair: afgelopen jaar hebben daar 7743 Nijmegenaren gebruik van gemaakt.