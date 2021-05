Pro-Palestina-demonstratie in Nijmeegs Valkhofpark: ‘Israël gunt de Palestijnen niet eigen vrijheid en land’

Aard­gas-vrij wonen dreigt in Nijmegen op de waakvlam te staan: ‘We beginnen haast te krijgen’

8:00 NIJMEGEN - Ook Nijmegen gaat de komende decennia van het aardgas af, maar hoe staat het ervoor? ,,We hebben al veel gedaan, maar staan overal nog aan het begin. Er zijn nog geen buurten waar bewoners massaal andere aansluitingen hebben gekregen. We beginnen haast te krijgen", zegt Harriët Tiemens, wethouder met duurzaamheid in portefeuille.