Problemen bij dé overlasthotspot in Nijmegen sterk verminderd: ‘Bewoners laten zien dat de openbare ruimte ook van hen is’

Met poll Bruls vliegt naar Amerika voor werkbezoek, Partij voor de Dieren verbaasd: ‘Kan dat niet per video?’

Een recente trip van burgemeester Hubert Bruls naar het Amerikaanse Albany stuit op kritiek. Was zo’n uitstootgevend vliegreisje wel nodig, vraagt de Nijmeegse Partij voor de Dieren zich af. Is die kritiek terecht? Of hoeft Bruls hier helemaal geen ‘vliegschaamte’ voor te hebben?