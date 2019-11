Projectleider nieuwe grote moskee: ‘Deze moet voor álle Nijmegenaren zijn’

NIJMEGEN - Bijna verstopt. Als je het niet weet, valt het helemaal niet op dat in hartje stad. Ingeklemd tussen Graafseweg en Vondelstraat staat al decennialang de Turkse Eyup Sultan Moskee. De gebedsruimte is mooi en precies zoals je die in een moskee verwacht.

,,Maar ons huidige gebouw, een voormalige limonadefabriek, is een eeuw oud, er zijn tal van mankementen”, zegt Senol Emuce, projectleider van de nieuwe, grote moskee die in 2024 op het Jonkerbosplein moet staan.

Het is al jaren behelpen op de huidige locatie, zegt Emuce. ,,Er zijn niet genoeg toiletten, niet genoeg voorzieningen voor dames. En bij het vrijdaggebed moeten we de bezoekers verspreiden over vier ruimtes. Voor de Koranlessen in het weekeinde, waar gemiddeld tachtig kinderen op af komen, is geen goede lesruimte beschikbaar. Weet je: een moskee is méér dan alleen een gebedsruimte. Ook onze jongeren kunnen hier nu niet terecht, er is niks voor ze.”

Waar gaat de jeugd nu naartoe?

,,Die gaat vooral naar Turkse cafés. Ik maak me daar zorgen over. Want onze jongeren komen zo ook in aanraking met verkeerde dingen, zoals drugs en gokken. In onze nieuwe moskee willen we onze jeugd een eigen plek aanbieden. Oók als ze niks met de islam te maken willen hebben. Maakt niet uit. Toen ik jong was, was de moskee voor mij een tweede huis, waar ik met leeftijdgenoten kon tafeltennissen, tafelvoetballen; het was ook een jeugdhonk.”

De nieuwe moskee krijgt straks ook horeca, winkeltjes, een congreszaal, zelfs een stilteruimte voor niet-gelovigen. Het is een langgekoesterde wens.

,,Dit speelt al veertien jaar. Van de oude garde hoefde het niet zo nodig. Die mensen, de eerste generatie gastarbeiders, wonen hier vlakbij, in Bottendaal en Willemskwartier, ze kunnen hier lopend naartoe. Maar van die generatie zijn er nu niet zoveel meer over. Sinds een jaar of zes zijn we serieus met ons plan voor nieuwbouw aan de slag gegaan.”