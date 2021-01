Prostitutie, drugs en veel ruzie: omwonenden woning fataal schietincident Nijmegen zijn niet verbaasd

Geen harde schoten, maar een paar metaalachtige klikken. Dat is wat een van de galerijbewoners in haar woning aan de Lankforst 44e straat dinsdagmiddag rond halfvier hoorde. Eerst dacht ze nog niets. ,,Er is zo vaak wel een onverklaarbaar geluid in mijn maisonnette.” Maar iets later hoort ze allemaal sirenes. ,,Toen pas realiseerde ik me dat er in de woning op mijn galerij iemand was neergeschoten.”