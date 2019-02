Prostitutie in hotel in kiem gesmoord: ‘Hoer beschikbaar, 15 jaar, stuur me bericht’

UPDATE Stroomsto­ring: delen van Wijchen, Ewijk en Nijmegen in het donker

8:09 WIJCHEN/ NIJMEGEN - In Wijchen en Nijmegen zitten meerdere huishoudens vrijdagochtend zonder stroom. Ook straatverlichting is op sommige plekken uitgevallen. Liander verwacht dat de storing in Wijchen rond 9.30 uur verholpen is, al is er rond 8 uur bij de eerste huishoudens weer stroom. In Nijmegen moeten de problemen rond 10 uur verholpen zijn.