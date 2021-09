Protest bij omstreden asfaltcentrale in Nijmegen: ‘Wij worden doodziek van die vieze stinkfabriek’

In wijken als Hees en Neerbosch-Oost is de asfaltcentrale inmiddels het gesprek van de dag en ook in Weurt, aan de andere kant van het Maas-Waalkanaal, beginnen steeds meer inwoners zich te roeren. Ze willen dat de asfaltcentrale, die tot zeventien keer zoveel giftige stoffen zou uitstoten dan is toegestaan, per direct de deuren sluit.