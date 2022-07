Protest Nijmeegse jongeren tegen avondklok op Waalstranden; politiek wil dat Bruls sluiting opheft

Nijmeegse wielerklas­sie­ker is terug van weggeweest, maar komt het gedroomde NK er nog? ‘Dan is er nog veel nodig’

BERG EN DAL - Na twee jaar afwezigheid is de Nijmeegse wielerwedstrijd Omloop der Zevenheuvelen terug in het Rijk van Nijmegen. Zaterdag vlagt organisator Joost van Wijngaarden (27) de renners voor de vierde keer weg. Als student wilde hij het evenement uit laten groeien tot een Nederlands Kampioenschap. Is dat na twee jaar stilstand nog steeds zo?

