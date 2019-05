Protest tegen bouwplan in Willemskwartier

examens Espérance doet tien examens: ‘Mensen vragen of ik gek ben’

9:17 NIJMEGEN/MILLINGEN - Negen dagen achter elkaar in de toetsbanken. Duizenden pagina’s leerstof. Espérance van Rossum (18) heeft het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt. De gymnasiaste van het Nijmeegse Canisius College doet deze weken maar liefst in tien vakken eindexamen: ,,Mensen vragen of ik gek ben.’’